Berlin (dpa) - Deutschlands First Lady Daniela Schadt rät zur Internet-Abstinenz an Weihnachten. "Viel Zeit mit der Familie und Freunden verbringen, die Tage genießen und über die Feiertage einfach mal offline sein", gab die Lebensgefährtin von Bundespräsident Joachim Gauck als Tipp fürs Fest in einem Interview der "Bild"-Zeitung. Sie und Gauck feierten "ganz traditionell. Wir haben einen großen Baum, der am Morgen des 24. Dezember geschmückt wird."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.