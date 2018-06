Nürnberg (SID) - Dressur-Reiter Matthias Rath (Kronberg) hat beim traditionsreichen Frankfurter Festhallen Reitturnier den Nürnberger Burg-Pokal gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich am Samstag im Sattel des 8-jährigen Wallachs Es Fangar's Samba King mit 74,561 Prozent durch. Seinen starken Auftritt veredelte Rath mit seinem zweiten Pferd Danöchen OLD, mit dem er sich zusätzlich noch den dritten Rang sicherte (72,707). Rang zwei ging an Oliver Oelrich mit Füchtels Floriscount (72,976).