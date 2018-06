Nürnberg (SID) - Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Cheftrainer Tray Tuomie und dessen Assistenten Maurizio Mansi getrennt. Der bisherige Sportdirektor Martin Jiranek übernimmt den Posten bis Ende der Saison. Neuer Co-Trainer wird Rob Wilson, der Ende November als Coach der Straubing Tigers entlassen wurde.

Die Ice Tigers hatten vier der letzten sechs Spiele verloren und in der ganzen Saison Konstanz vermissen lassen. Nach der 2:3-Niederlage am Freitag gegen die Kölner Haie war Nürnberg hinter den direkten Konkurrenten auf Rang elf abgerutscht, der nicht mehr zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt.