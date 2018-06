Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel hat sein Verhalten nach Bekanntwerden der Kinderpornografie-Vorwürfe gegen Sebastian Edathy verteidigt.

Dass er Edathy im Februar 2014 zunächst Hilfe angeboten habe, um kurz darauf ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn anzustoßen, sei kein Widerspruch, sagte Gabriel dem "Tagesspiegel am Sonntag". "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun."

Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Edathy hatte bei seiner Aussage im Untersuchungsausschuss am Donnerstag über Gabriel gesagt, dieser habe ihm damals erst eine aufmunternde SMS mit der Botschaft "Kopf hoch!" geschickt - "und eine Woche später hieß es "Kopf ab"". Der 45-Jährige soll über das Internet Kinderpornos gekauft haben. Der Fall wurde zur Polit-Affäre, weil die SPD-Spitze von den Ermittlungen wusste und Edathy nach eigener Aussage vorab gewarnt wurde.

Gabriel sagte, er habe die SMS in der Annahme geschrieben "dass Sebastian Edathy sich in einem seelisch labilen Zustand befand und sich vielleicht sogar etwas antut". "Ich würde mich um jeden Menschen kümmern, bei dem ich Sorge hätte, dass er sich vielleicht das Leben nimmt." Er sei aber der Überzeugung, "dass jemand, der sich kinderpornografische Schriften beschafft, keinen Platz in der Sozialdemokratie hat. Denn diese Bilder kommen immer durch den Missbrauch und oft durch die Vergewaltigung von Kindern zustande."