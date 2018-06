Kabul (AFP) Gut eine Woche nach dem Selbstmordanschlag auf ein französisches Kulturzentrum in der afghanischen Hauptstadt Kabul ist ein afghanischer Journalist seinen Verletzungen erlegen. Der Fernsehreporter und Kameramann Zubair Hatami sei nach zehn Tagen im Koma in der Nacht gestorben, sagte der Chef seines Senders Mitra TV, Adul Dschabar Arjajee, am Sonntag. Das Kulturzentrum im Zentrum Kabuls war am 11. Dezember während einer Theateraufführung von einem Taliban-Attentäter angegriffen worden. Ein Deutscher wurde getötet, 15 weitere Menschen wurden verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.