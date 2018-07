Berlin (AFP) Die stark sinkenden Preise von Benzin und Diesel haben deutschen Autofahrern in diesem Jahr einem Bericht zufolge Milliarden an Tankkosten gespart. Im Vergleich zu 2013 fielen die Ausgaben rund fünf Milliarden Euro niedriger aus, wie die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf Zahlen des Mineralölwirtschaftsverbands (MWV) berichtete. Zugleich hätten die Autofahrer mehr getankt: "Wir rechnen, damit, dass Deutschlands Tankstellen 2014 vier Prozent mehr Diesel als im Vorjahr verkaufen und zwei Prozent mehr Benzin", sagte MWV-Sprecher Alexander von Gersdorff dem Blatt.

