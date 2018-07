München (AFP) Weihnachtszeit ist Familienzeit: Mehr als zwei Drittel der Bürger (69 Prozent) feiern Heiligabend und die folgenden Feiertage ausschließlich mit Familienangehörigen, wie eine am Sonntag veröffentlichte Umfrage für den "Focus" ergab. Im Westen feiern demnach 70 Prozent im Familienkreis, im Osten 62 Prozent. 19 Prozent gaben an, neben der Familie seien auch Freunde und Bekannte an Weihnachten mit von der Partie. Ausschließlich mit Freunden und Bekannten feiern demnach lediglich drei Prozent.

