Berlin (AFP) Der frühere Chef der Europäischen Kommission, José Manuel Barroso, hat deutliche Kritik an der Arbeit einiger EU-Staats- und Regierungschefs geübt. "Nur wenige Gipfelteilnehmer haben einen Überblick und ein Gesamtkonzept", sagte der Portugiese mit Blick auf die regelmäßigen EU-Ratsgipfel in Brüssel der Tageszeitung "Die Welt" (Montagsausgabe). "Kleine und mittlere Mitgliedstaaten kommen etwa oft nur mit einem einzigen, konkreten Anliegen in die Ratstagungen, andere oft ohne echtes Interesse."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.