Berlin (AFP) Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk hat die Berliner Polizei am vierten Adventswochenende einem Touristen beschert. Dem Mann war in der Innenstadt seine Videokamera in die Spree gefallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Hauptstadt-Besucher rief daraufhin am Samstagnachmittag bei der Wasserschutzpolizei an, die prompt zwei Beamte im Boot auf den Weg schickte.

