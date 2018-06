Mailand (dpa) - Miroslav Klose hat mit Lazio Rom den Rückstand als Dritter der italienischen Serie A auf Stadtrivale AS Rom nicht verkürzen können. Lazio musste sich nach einer 2:0-Führung durch einen Doppelpack von Felipe Anderson (2. Minute/37.) mit einem 2:2 bei Inter Mailand zufriedengeben.

Mateo Kovacic (66.) und Rogrigo Palacio (80.) glichen für die Mailänder vor heimischer Kulisse aus. Fußball-Weltmeister Klose war da bereits nicht mehr auf dem Platz, er wurde in der 56. Minute ausgewechselt. In der Tabelle verpasste es Lazio mit nunmehr 27 Punkten, den Rückstand auf Stadtrivale AS (36/1:1 gegen AC Mailand) zu verkürzen. Spitzenreiter ist Juventus Turin mit 39 Punkten nach 16 Spieltagen.