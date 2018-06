Florenz (SID) - Fußball-Nationalspieler Mario Gomez hat mit dem italienischen Erstligisten AC Florenz einen Rückschlag im Kampf um die Europapokalplätze erlitten. Die Fiorentina musste sich im Heimspiel gegen den FC Empoli mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Der Klub des ehemaligen Münchners ist damit zwar seit mittlerweile fünf Spielen in der Serie A ungeschlagen, verpasste aber den Sprung auf den sechsten Rang.

Weltmeister Miroslav Klose durfte sich dagegen über einen seltenen Startelf-Einsatz freuen, kam mit Lazio Rom aber nicht über 2:2 (2:0) bei Inter Mailand hinaus. Zuletzt hatte Klose in der Liga vor gut einem Monat von Beginn an gespielt, bei seiner Auswechslung in der 56. Minute führten die Römer noch 2:0. Felipe Anderson traf doppelt (2. und 37.) für Lazio, das auf Rang drei weiter gute Aussichten auf eine Champions-League-Qualifikation hat. Mateo Kovacic erzielte den Anschlusstreffer für Inter (66.), Vize-Weltmeister Rodrigo Palacio den Ausgleich (80.).

Juan Vargas hatte Florenz kurz vor der Pause in Führung gebracht (44.). Empoli gelang durch Lorenzo Tonelli aber noch der Ausgleich (57.). Gomez wurde in der 81. Minute ausgewechselt. Der Ex-Bremer Marko Marin war nur Zuschauer.

Vizemeister AS Rom verlor derweil den Anschluss an Titelverteidiger Juventus Turin. Im Prestigeduell gegen den AC Mailand kamen die Hauptstädter nicht über ein 0:0 hinaus und liegen nun drei Punkte hinter der "Alten Dame" aus Turin. In einer hitzigen Schlussphase sah Mailands Mittelfeldspieler Pablo Armero die Gelb-Rote Karte.