London (AFP) Die Führung der rechtspopulistischen britischen Unabhängigkeitspartei (Ukip) hat die Mitglieder und Unterstützer der Partei angewiesen, sich mit Äußerungen in sozialen Internetmedien zurückzuhalten. Wie die Zeitung "The Observer" am Sonntag unter Berufung auf ein parteiinternes Dokument berichtete, sehen neue Regelungen des nationalen Exekutivrats bei "Bloßstellung" der Partei sogar den Ausschluss vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.