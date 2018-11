Guwahati (AFP) Bei einem Bombenanschlag sind im unruhigen nordostindischen Bundesstaat Manipur am Sonntag mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere vier Menschen seien bei dem Attentat in der regionalen Hauptstadt Imphal verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach war der selbstgebaute Sprengsatz in der Nähe eines Busdepots versteckt.

