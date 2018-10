Rom (AFP) Die Region um Florenz ist von einer Reihe kleiner Erdstöße erschüttert worden, was vor allem Sorge um die weltberühmte David-Statue von Michelangelo ausgelöst hat. Wie das Institut für Geophysik und Vulkanologie am Samstag mitteilte, wurden in der Region Chianti zwischen Florenz und Siena in den vergangenen Tagen mehr als 250 Erdstöße mit Stärken von bis zu 4,1 registriert. Zwar wurde niemand verletzt, und es wurden lediglich kleine Schäden gemeldet, doch angesichts der Vielzahl an Erschütterungen wächst die Sorge um das unschätzbare architektonische und kulturelle Erbe von Florenz.

