Windsor (dpa) - Elton John hat seinen langjährigen Partner David Furnish offiziell geheiratet. Der britische Musiker postete heute in Sozialen Netzwerken Fotos: Das Paar ist in dunklen Anzügen an einem Schreibtisch sitzend zu sehen, auf dem ein Schriftstück liegt. "Die paar Formalitäten sind erledigt", schrieb der Sänger dazu. Der 67-Jährige lebt mit dem 52 Jahre alten Filmproduzenten aus Kanada schon seit 2005 in einer eingetragenen Partnerschaft zusammen. In Großbritannien ist die Ehe für Homosexuelle erst seit Kurzem möglich.

