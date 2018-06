Köln (dpa) - Dragqueen Marcel Kaupp hat die RTL-Castingshow "Das Supertalent" gewonnen. Der 26-jährige Kölner bekam am Abend von den Fernsehzuschauern die meisten Stimmen und setzte sich damit gegen die anderen elf Finalisten durch. Er hatte im Finale als Frau verkleidet Whitney Houstons Hit "One Moment in Time" gesungen. Kaupp gewann neben 100 000 Euro auch einen Auftritt in der Showmetropole Las Vegas. Nächstes Jahr wird es die neunte Staffel von "Das Supertalent" geben.

