Zürich (dpa) - Der Sänger, Komponist und Entertainer Udo Jürgens ist tot. Der Musiker starb völlig überraschend mit 80 Jahren in der Schweiz bei einem Spaziergang. Der Österreicher sei in Gottlieben bewusstlos zusammengebrochen, berichtete sein Management. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen sei Jürgens im Krankenhaus an Herzversagen gestorben. Jürgens hatte erst vor wenigen Wochen seine 25. Tournee "Mitten im Leben" gestartet. Familie und Fans reagierten auf seinen Tod tief geschockt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.