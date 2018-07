Bad Hersfeld (dpa) - In ihrem Arbeitskampf beim Online-Versandhändler Amazon legt die Gewerkschaft Verdi heute eine Pause ein. Mit ihren Klagen gegen Sonntagsarbeit in den Versandzentren Bad Hersfeld und Leipzig ist Verdi gescheitert, so dass dort gearbeitet wird. Die Gewerkschaft wirft den Behörden in Hessen und Sachsen in diesem Zusammenhang einen "klaren Rechtsbruch" vor und hat weitere rechtliche Schritte angekündigt. Der Streik soll morgen weitergehen - und zwar in Bad Hersfeld, Leipzig, Graben und Rheinberg.

