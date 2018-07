Tunis (AFP) In Tunesien hat am Sonntag die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Die Wallokale öffneten landesweit am Morgen um 08.00 Uhr (Ortszeit und MEZ) für zehn Stunden. Etwa 5,3 Millionen Tunesier waren zu der Abstimmung aufgerufen. Ergebnisse wurden für Montag erwartet, bis Mittwoch muss die Wahlbehörde den Namen des Siegers verkünden, der in den kommenden fünf Jahren an der Staatsspitze stehen soll.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.