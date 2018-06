New York (AFP) Im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind am Samstag nach Angaben aus Polizeikreisen zwei Polizisten erschossen worden. Örtliche Medien berichteten, ein Mann habe aus dem Hinterhalt geschossen. Die Beamten wurden demnach in ihrem Dienstwagen getötet. Der Todesschütze, der zunächst zu Fuß geflüchtet sei, sei ebenfalls tot; die Umstände seines Todes seien noch ungeklärt. Die Polizei in New York kündigte für den Nachmittag (Ortszeit) eine Pressekonferenz an.

