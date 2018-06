Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat den Hackerangriff auf die Filmfirma Sony als "Vandalismus" aus Nordkorea eingestuft, aber nicht als "Kriegsakt". "Ich denke nicht, dass es ein Kriegsakt war. Ich denke, es war ein Akt von Cybervandalismus", sagte er am Sonntag dem US-Sender CNN. Mit Blick auf die Absage des Kinostarts für "The Interview" in Folge des Hackerangriffs sagte Obama, die Attacke sei "sehr teuer" gewesen. "Wir nehmen sie sehr ernst."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.