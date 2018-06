Taschkent (AFP) Im zentralasiatischen Usbekistan ist am Sonntag ein neues Parlament gewählt worden. Mehr als 20 Millionen Menschen waren in der früheren Sowjetrepublik für den Urnengang registriert. Um 135 der 150 Sitze im Unterhaus bewarben sich Kandidaten aus vier Parteien, die alle Staatschef Islam Karimow unterstützen. Die restlichen 15 Mandate gehen automatisch an das im Jahr 2008 gegründete Bündnis Ökologische Bewegung, das ebenfalls Karimow nahesteht.

