Minsk (AFP) Der Rubel-Verfall in Weißrussland hat die Behörden am Wochenende zu regelrechten Verzweiflungsmaßnahmen getrieben: Unabhängige Nachrichtenseiten und Onlineshops wurden abgeschaltet, um dem Sturm auf Banken und weiterem Preisverfall vorzubeugen. Kritiker warfen der Regierung in Minsk vor, mit ihren Aktionen eine aufkommende Panik im Land nur noch weiter anzuheizen.

