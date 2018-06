Kairo (AFP) Die ägyptische Polizei hat bei einem Einsatz im Norden des Landes fünf Mitglieder der Islamistengruppe Ansar Beit al-Makdis getötet. Die Beamten stürmten am Sonntag in der Provinz Scharkija im Nildelta ein Versteck der Dschihadisten, wie das Innenministerium in Kairo mitteilte. Es sei zu einem Schusswechsel gekommen, nachdem die Extremisten das Feuer auf die Polizisten eröffnet hätten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.