Dresden (dpa) - Die Anti-Islam-Bewegung "Pegida" verbucht in Dresden weiter Zulauf. Bei ihrer zehnten Demonstration in Folge mobilisierten die "Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" am Abend in Dresden nach Schätzungen der Polizei rund 17 500 Menschen - 2500 mehr als vor einer Woche. Etwa 4500 Gegendemonstranten zogen lautstark durch die Stadt, rund 400 Menschen versammelten sich zu einem ökumenischen Friedensgebet. Das "Pegida"-Bündnis hatte zum "gemeinsamen Weihnachtsliedersingen" eingeladen, um erneut gegen eine vermeintliche "Überfremdung" Deutschlands mobilzumachen.

