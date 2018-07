Berlin (AFP) Wegen der Vogelgrippe-Fälle in Deutschland müssen Enten und Gänse nun vor Transport und Schlachtung auf den Erreger untersucht werden. Eine Eilverordnung von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) gilt ab Dienstag, wie das Ministerium am Montag in Berlin mitteilte. Nur bei negativem Testergebnis dürfen die Tiere transportiert und geschlachtet werden. Der Test darf dabei nicht älter als sieben Tage sein.

