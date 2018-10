Nürnberg (AFP) Der Ausbau der Kinderbetreuung in Deutschland lockt viele Fachkräfte aus anderen Berufen in den Bereich Bildung, Betreuung und Erziehung zurück. 31.000 Menschen nahmen im vergangenen Jahr wieder eine entsprechende Stelle an, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervorgeht. 2006 waren es demnach nur rund 12.000 Menschen.

