Bonn (AFP) Die Bundesnetzagentur hat am Montag ein Zwangsgeld in Höhe von 400.000 Euro gegen das Hamburger Unternehmen Care Energy verhängt. Die Firma, eigenen Angaben zufolge ein Energiedienstleister, sei "ein gewöhnlicher Stromlieferant" und als solcher verpflichtet, die Belieferung von Haushalten der Netzagentur anzuzeigen, teilte die Behörde in Bonn mit. Der Aufforderung, dies zu tun, sei Care Energy zwar Anfang Dezember zunächst nachgekommen, habe dabei allerdings nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt.

