Dresden (AFP) In mehreren deutschen Städten haben Montagabend Unterstützer und Gegner der islamfeindlichen Pegida-Bewegung damit begonnen, sich zu versammeln. Die Polizei in Dresden berichtete von etwa 800 Teilnehmern an einer Veranstaltung gegen Pegida, in Bonn zählte die Polizei kurz vor Beginn einer Protestveranstaltung gegen die dortige islamfeindliche Bogida-Bewegung rund 400 Teilnehmer. Der Zulauf zu den Pegida- und Bogida-Veranstaltung war noch unklar, da diese erst später beginnen sollen.

