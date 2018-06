Paris (AFP) Auch in Frankreich haben Beschäftigte des Online-Versandhändlers Amazon am Montag gestreikt. Die Beteiligung sei aber "extrem schwach" gewesen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Gewerkschaft CGT, die für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu dem Streik aufgerufen hatte, sprach von einer "kleineren Mobilisierung". Laut Amazon gab es keinerlei Auswirkungen auf das Vorweihnachtsgeschäft.

