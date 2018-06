Berlin (AFP) Der Umweltverband BUND sieht 2014 als ein Jahr umweltpolitischer Rückschritte. Mit ihrer Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) habe die Bundesregierung den dezentralen Ausbau der regenerativen Stromerzeugung zurückgedrängt, erklärte BUND-Präsident Hubert Weiger am Montag in Berlin in seiner Jahresbilanz. Damit werde "die klimapolitisch wichtigste Energieform ausgebremst".

