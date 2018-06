Halle/Westfalen (dpa) - Der Modekonzern Gerry Weber übernimmt das Münchner Modeunternehmen Hallhuber. Dies bedeute den Eintritt in ein jüngeres Damenmodesegment für die trendorientierte Frau ab Mitte 20, teilte die Gerry Weber International AG in Halle/Westfalen mit. Hallhuber betreibe derzeit mit rund 1500 Mitarbeitern in sechs Ländern 94 eigene Geschäfte, zwölf Outlets und 113 weitere Verkaufsflächen. Gut vier Fünftel der Umsätze werden in Deutschland erzielt. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

