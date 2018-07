Dijon (AFP) Ein Angriff mit einem Auto auf mehrere Fußgänger in der ostfranzösischen Stadt Dijon war nach Angaben der Ermittler keine "terroristische Tat". Der Täter sei seit Jahren schwer psychisch erkrankt, sagte Staatsanwältin Marie-Christine Tarare am Montag in Dijon. Es handele sich um die Einzeltat eines Mannes, der auch kein religiöses Motiv angegeben habe. Der in Straßburg geborene Sohn einer algerischen Mutter und eines marokkanischen Vaters habe allerdings den französischen Staat angreifen wollen, wie er bei seiner Befragung angegeben habe.

