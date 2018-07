Dijon (AFP) Nach der Amok-Autofahrt im ostfranzösischen Dijon, wo ein Mann unter "Allahu Akbar"-Rufen elf Menschen verletzte, ist ein islamistischer Hintergrund der Tat noch unklar. Der festgenommene Täter habe "das Profil eines Psychopathen" und sei offenbar in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt worden, hieß es in der Nacht zum Montag aus Ermittlerkreisen. Die Motivation des Mannes, der in den 90er Jahren als Straftäter bei der Polizei auffällig geworden war, sei noch unklar.

