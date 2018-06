Hamburg (SID) - Am Heiligen Abend ins Rentneralter: Der ehemalige Bundesliga-Torjäger und Ex-Trainer Willi Reimann feiert am Mittwoch in seiner Wahlheimat Sylt seinen 65. Geburtstag. Der gebürtige Niedersachse bestritt zwischen 1970 und 1981 insgesamt 287 Bundesligaspiele für Hannover 96 und den Hamburger SV und schoss dabei 93 Tore. Mit den Hanseaten gewann er 1977 den Europapokal der Pokalsieger.

Höhepunkte seiner 25 Jahre währenden Trainerkarriere waren die Bundesliga-Aufstiege mit dem VfL Wolfsburg 1997 und Eintracht Frankfurt 2003. Ein Jahr später sorgte der einstige Junioren-Nationalspieler für Schlagzeilen, als er bei einem Auswärtsspiel in Dortmund den Vierten Schiedsrichter tätlich angriff und für fünf Partien gesperrt wurde.

Nach einem letzten Engagement als Coach bei Eintracht Braunschweig in der Saison 2006/2007 setzte sich Reimann zur Ruhe. "In meinem Alter möchte ich mich nicht mehr von irgendeinem Vereinspräsidenten beschimpfen lassen", sagte er später in einem Interview.