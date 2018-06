London (AFP) Die britische Schauspielerin und Muse von Literatur-Nobelpreisträger Samuel Beckett, Billie Whitelaw, ist tot. Whitelaw starb am Sonntag im Alter von 82 Jahren in einem Seniorenheim in London, wie ihr Sohn Matthew Muller der BBC sagte. Für Beckett war Whitelaw nach dessen eigenen Worten die "perfekte Schauspielerin".

