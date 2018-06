Tokio (AFP) Das Unternehmen JX Holdings will einem Bericht zufolge in den kommenden sechs Jahren 2000 Wasserstoff-Tankstellen in Japan in Betrieb nehmen. Der Bau der ersten Anlage in der Präfektur Kanagawa beginne noch im Dezember, meldete die Wirtschaftszeitung "Nikkei" am Montag. 40 weitere Ladestationen sollen demnach im kommenden Jahr in der Hauptstadtregion folgen. Die Tankstellen werden dem Bericht zufolge aber nicht nur in Millionenstädten wie Tokio, Osaka und Nagoya entstehen, sondern auch in der Provinz. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens lag zunächst nicht vor.

