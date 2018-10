Zürich (dpa) - Trauer um Musiklegende Udo Jürgens: Bundespräsident Joachim Gauck würdigte den Sänger, Komponisten und Entertainer als einen Großen des deutschen Chansons. Seine Lieder hätten uns alle begleitet und erfreut, manchmal auch getröstet und nachdenklich gemacht, hieß es in einem Kondolenzschreiben an Jürgens' Tochter Jenny. Jürgens war gestern bei einem Spaziergang in seiner Wahlheimat Schweiz zusammengebrochen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen starb er im Krankenhaus an Herzversagen. Jürgens wurde 80 Jahre alt.

