Jerusalem (AFP) Der Finanzausschuss des israelischen Parlaments hat für den Bau eines Tourismuszentrums in einer jüdischen Siedlung im Westjordanland gestimmt. Für das Projekt wurden 3,3 Millionen Dollar (2,7 Millionen Euro) bewilligt, wie die Knesset am Sonntag mitteilte. Das Zentrum soll in der Siedlung Barkan im Norden des Palästinensergebiets entstehen.

