Lagos (AFP) Bei einem Bombenanschlag auf einen Busbahnhof in Nigeria sind nach Angaben von Rettungskräften mindestens 20 Menschen getötet worden. Die Suche nach weiteren Opfern dauere an, sagte ein Sprecher des Roten Kreuzes in Gombe im Nordosten des Landes am Montag.

