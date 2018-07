Moskau (AFP) Russland will ein "orthodoxes" Geldsystem aufbauen, um angesichts des Rubel-Verfalls dem westlich geprägten Finanzsystem besser trotzen zu können. Nach islamischem Vorbild sollen beim Geldverleihen hohe Zinsen verboten und Investitionen der orthodoxen Moral unterworfen werden, wie die Initiatoren am Montag erläuterten. Das Projekt richte sich an "orthodoxe Unternehmer, die sich in der Krise besser schützen wollen", sagte Dmitri Ljubomudrow von der Russischen Industrie- und Handelskammer vor Journalisten in Moskau. Der Sprecher der russisch-orthodoxen Kirche, Wsewolod Tschaplin, ergänzte, das System werde "nicht auf Wucherzinsen beruhen".

