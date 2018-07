Moskau (AFP) Mit einer Geldspritze in Höhe von bis zu 30 Milliarden Rubel (430 Millionen Euro) rettet die russische Zentralbank die Großbank Trust vor der Pleite. Trust sei zudem unter Aufsicht gestellt worden, teilte die Zentralbank am Montag in Moskau mit. Den Grund für die Schwierigkeiten des Geldinstituts - etwa den starken Fall des Rubel - nannte die Zentralbank nicht. Trust ist gemessen an den Einlagen der Kunden laut dem Portal banki.ru die Nummer 15 im Land. Für sie wirbt auch der Hollywood-Schauspieler Bruce Willis.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.