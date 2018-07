Washington (AFP) Für seine Bilder von der syrischen Grenze, aus der Türkei und aus der Ukraine ist AFP-Fotograf Bulent Kilic vom renommierten US-Nachrichtenmagazin "Time" zum Agenturfotografen des Jahres gekürt worden. Der 35-jährige Türke habe sich "systematisch im Herzen der Nachrichten befunden", hieß es am Montag in der Würdigung. Als Beispiel nannte "Time" Kilics Aufnahmen von Luftangriffen auf die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in der syrisch-türkischen Grenzstadt Kobane.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.