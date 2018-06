Buenos Aires (AFP) Ein argentinisches Gericht hat erstmals einen Arzt und eine Hebamme verurteilt, die am Raub von Babys während der Militärdiktatur beteiligt gewesen sein sollen. Der 69 ehemalige Militärarzt Norberto Atilio Bianco wurde am Montag zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt, die 85-jährige Hebamme Yolanda Arroche muss für sieben Jahre in Haft. Sie hatten demnach "wesentliche Beihilfe" zum Raub von Kindern geleistet, die von oppositionellen Frauen in der Haft geboren wurden. Ein dritte Angeklagter, ein 75-jähriger Arzt, wurde wegen Mangels an Beweisen freigesprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.