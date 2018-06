Sydney (AFP) Im australischen Sydney ist am Dienstag der Opfer der Geiselnahme in einem Café der Innenstadt gedacht worden. Bei einem Gedenkgottesdienst in der St. Stephen's Uniting Church nahe dem Tatort erinnerten Freunde und Angehörige im Beisein mehrerer Geiseln und Politiker an den getöteten Café-Managers Tori Johnson. Der 34-Jährige war vergangene Woche zusammen mit der Anwältin Katrina Dawson und dem Geiselnehmer Man Haron Monis getötet worden, als die Polizei nach 16 Stunden das Lindt-Café stürmte, um die verbliebenen Geiseln zu befreien.

