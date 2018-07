Brüssel (AFP) In Belgien sind am Dienstag drei Männer wegen eines schwulenfeindlichen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein vierter Mittäter muss 30 Jahre hinter Gitter, wie das Gericht in Lüttich am Dienstag entschied. Es war das zweite Mal, dass Homophobie in Belgien als erschwerender Tatumstand in ein Strafmaß einfloss.

