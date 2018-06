Berlin (AFP) Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, ist gegen ein Burka-Verbot in Deutschland. "Die Körperbedeckung durch Verschleierung oder Burka ist nichts, was durch ein Gesetz abgewehrt werden müsste", sagte Bedford-Strohm dem Berliner "Tagesspiegel" vom Mittwoch. "Das ist ein Thema, das in der Zivilgesellschaft und im Dialog der Religionen erörtert werden muss."

