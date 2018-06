Frankfurt/Main (AFP) Bei der traditionellen spanischen Weihnachtslotterie hat auch ein Deutscher einen Hauptgewinn erzielt. Ein 51-jähriger Mitspieler aus Nordrhein-Westfalen habe die richtigen fünf Ziffern getippt und 200.000 Euro gewonnen, wie der Online-Lotto-Anbieter Lottoland am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Der Mann erwarb demnach kein ganzes Los, sondern nur ein Zwanzigstel-Los. Er erhalte daher fünf Prozent des Hauptgewinns von vier Millionen Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.