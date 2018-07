Berlin (AFP) Nach dem Tod des deutschsprachigen Ausnahmemusikers Udo Jürgens verzeichnet der Hersteller des weißen Bademantels, den der Künstler stets bei seinen Zugaben trug, einen große Nachfrage nach dem Kleidungsstück. Seit Jürgens' Tod am Sonntag seien "zwölf Großbestellungen zwischen hundert und 250 Stück" eingegangen, sagte der Geschäftsführer des österreichischen Unternehmens Vossen, Paul Mohr, dem "Tagesspiegel" aus Berlin vom Mittwoch. Diese könnten in etwa fünf Wochen bedient werden. Jürgens war am Sonntag im Alter von 80 Jahren überraschend gestorben.

