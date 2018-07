Berlin (AFP) Während der Feiertage steigt in Deutschland vor allem bei den Männern der Alkohol-Konsum. Fast jeder Fünfte (18 Prozent) gab in einer am Dienstag vom Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) in Berlin veröffentlichten Umfrage an, an Weihnachten und Silvester mehr als sonst oder sogar "über den Durst" zu trinken. Das sagten demnach deutlich mehr Männer (22 Prozent) als Frauen (13 Prozent).

